Büyük Menderes'te hayatını kaybeden 11 yaşındaki Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video
23 Temmuz 2026 12:42
Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan ve 94 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ, son yolculuğuna uğurlandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralıksız sürdürülen arama çalışmalarına İzmir'den gelen dalgıç ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların 94'üncü saatinde Şahin Özdağ'ın cansız bedenine nehirdeki sazlık alanda ulaşıldı.
KURAN KURSU KIYAFETİ TABUTUNA SERİLDİ
Hayatını kaybeden Şahin Özdağ için bugün Acarlar Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yaz Kur'an Kursu öğrencisi olduğu öğrenilen Şahin'in tabutunun üzerine kursta giydiği kıyafet serildi. Yakınlarının gözyaşları içerisinde katıldığı cenaze namazının ardından 11 yaşındaki Şahin, mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi.
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