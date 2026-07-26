Kastamonu'da sel felaketi! Evler ve araçlar su altında kaldı | Video 26 Temmuz 2026 09:16 Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin giriş katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda su altında kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar taşkınlara neden oldu. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü ve sele dönüştüğü Doğanyurt ilçesinin ardından Cide ilçesinde de gece saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı. Cide ilçe merkezinde bulunan ev ve iş yerlerini de sel suları bastı. Yollarda bulunan araçlar da sel suları altında kaldı. Sağanak yağış ile birlikte Cide-Bartın kara yolu da ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından bölgede konuşlandırılan Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Cide Belediyesi ekipleri tarafından evlere ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şiddetli sağanak yağış sonrası taşkına neden Devrekani Çayı üzerinde bulunan köprülerin de ayaklarının tıkanmaması için DSİ tarafından iş makinesiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.