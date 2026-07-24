İzmir'de motosikletliye kasten çarpıp kaçan sürücüye ağır ceza! Çarpma anı kamerada | Video

24 Temmuz 2026 16:56

İzmir’in Konak ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün önünde seyreden motosikletliyi ısrarla takip edip kasten çarpan, motosikletin üzerinden geçen ve ardından arkasına bakmadan kaçtığı dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanan vicdansız sürücüye 180 bin TL rekor para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına el konuldu.