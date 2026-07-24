İzmir'de motosikletliye kasten çarpıp kaçan sürücüye ağır ceza! Çarpma anı kamerada | Video
24 Temmuz 2026 16:56
İzmir’in Konak ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün önünde seyreden motosikletliyi ısrarla takip edip kasten çarpan, motosikletin üzerinden geçen ve ardından arkasına bakmadan kaçtığı dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanan vicdansız sürücüye 180 bin TL rekor para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına el konuldu.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalt zeminde yere düşerken, otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazanın hemen ardından ayağa kalkarak şok içerisinde çevresine bakındığı ve sağlık durumunu kontrol ettiği o anlar, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.
EMNİYET EKİPLERİNDEN KAÇAMADI
Görüntülerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan titiz teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, motosiklet sürücüsünü kasten takip edip çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsünün S.D. olduğu tespit edildi. Kısa sürede kıskıvrak yakalanan şahsa adeta ceza yağdı.
180 BİN TL CEZA; EHLİYETE VE ARACA EL KONULDU
Trafik güvenliğini hiçe sayarak hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü S.D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesi kapsamında sürücü S.D.'ye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Öte yandan, şüpheli S.D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179/2. maddesinde yer alan "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
01:04
Edirne'de kuaför, çırağını böyle darbetti! | Video 24.07.2026 | 16:41
00:08
Mamak'ta apartman çatısı yangını kameraya yansıdı | Video 24.07.2026 | 15:55
04:37
Fatih'te park halindeki otomobili tiner dökerek yaktı! | Video 24.07.2026 | 15:26
00:36
Başıboş köpeklerin saldırısından saniyelerle kurtuldu | Video 24.07.2026 | 14:49
01:14
Mersin'de hırsızlık zanlıları otomobille kaçarken yakalandı | Video 24.07.2026 | 14:10
03:09
01:06
Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı | Video 24.07.2026 | 11:39
03:55
02:37
00:36
Sahte plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 182 bin 500 TL ceza | Video 24.07.2026 | 10:18
01:40
Siverek’te işçi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı | Video 24.07.2026 | 09:34
01:25
01:56
Bursa’da otomobil baz istasyonu ve metro bariyerlerine çarpıp durdu | Video 24.07.2026 | 09:18
01:00
Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü 23.07.2026 | 23:29
00:36
Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı 23.07.2026 | 17:35
01:59
01:38
02:01
Lastiği patlayan kamyonet, tarlaya uçtu: Sürücü yaralandı! | Video 23.07.2026 | 14:56
01:42
Şırnak’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü! | Video 23.07.2026 | 14:48