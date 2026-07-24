Sokak ortasında akran zorbalığı kameraya böyle yansıdı: Darp edip yerde tekmeledi! | Video
24 Temmuz 2026 10:53
Bursa'da 10 yaşındaki çocuk, iddiaya göre kendisinden 2-3 yaş büyük bir çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. Yere düştükten sonra da saldırıya uğrayan çocuk zaman zaman bilincini kaybederken, şüpheli yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine kaçtı.
YERDE OLMASINA RAĞMEN ACIMASIZCA KAFASINI TEKMELEMEYE DEVAM ETTİ
Yerde olmasına rağmen darp etmeye devam eden şüpheli, çocuğun başına tekme attı. Aldığı darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybettiği iddia edilen küçük çocuk yerde hareketsiz kalırken, yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Acılı baba Veli E. ise, "Ben oğlumu kursa yazdırmıştım. Kurs dönüşü çocuğumu yakalayıp dövüyor. Tanıdığımız biri de değil. Eve dönüşte yakalayıp oğlumu darp ediyor. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya korkuyor" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
00:36
Sahte plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 182 bin 500 TL ceza | Video 24.07.2026 | 10:18
01:40
Siverek’te işçi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı | Video 24.07.2026 | 09:34
01:25
01:56
Bursa’da otomobil baz istasyonu ve metro bariyerlerine çarpıp durdu | Video 24.07.2026 | 09:18
01:00
Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü 23.07.2026 | 23:29
00:36
Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı 23.07.2026 | 17:35
01:59
01:38
02:01
Lastiği patlayan kamyonet, tarlaya uçtu: Sürücü yaralandı! | Video 23.07.2026 | 14:56
01:42
Şırnak’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü! | Video 23.07.2026 | 14:48
02:07
05:58
02:01
Nişantaşı'nda 7 katlı binada yangın | Video 23.07.2026 | 13:59
01:01
Tartışan iki kişi, birbirini sokak ortasında bıçakladı: O anlar kamerada 23.07.2026 | 13:46
01:30
00:27
01:08
Bir anda başlayan fırtına, inşaat alanını yerle bir etti! | Video 23.07.2026 | 13:07
06:56