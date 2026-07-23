Düğün konvoyundaki kazada hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi | Video
23 Temmuz 2026 14:45
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoydaki bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi.
Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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