Video Yaşam Tartışan iki kişi, birbirini sokak ortasında bıçakladı: O anlar kamerada
Tartışan iki kişi, birbirini sokak ortasında bıçakladı: O anlar kamerada

Tartışan iki kişi, birbirini sokak ortasında bıçakladı: O anlar kamerada

23 Temmuz 2026 13:50

Muğla'nın Ula ilçesinde sokakta kavga eden Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) birbirini bıçakla yaraladı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göktaş ve Ersoy, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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