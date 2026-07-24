Video Yaşam Sahte plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 182 bin 500 TL ceza | Video
Sahte plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 182 bin 500 TL ceza | Video

Sahte plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 182 bin 500 TL ceza | Video

24 Temmuz 2026 10:39

Eskişehir’de polis ekiplerinin durdurduğu kasksız ve ehliyetsiz sürücünün motosikletinde sahte plaka takılı olduğu tespit edilerek, şahsa 182 bin 500 TL idari ceza uygulandı.

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Dün gece Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 26 AGU 484 plakalı motosiklet, Yunus polis ekiplerinin şüphesi üzerine durduruldu. Yapılan kimlik ve belge kontrollerinde 19 yaşındaki sürücü Y.B.'nin ehliyetsiz olduğu ve kask takmadan yolculuk yaptığı belirlendi. Ekiplerin motosiklet üzerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerde ise araca takılı olan plakanın sahte olduğu ortaya çıkarıldı. Ehliyetsiz, kasksız ve sahte plakalı motosiklet kullanan sürücüye toplamda 182 bin 500 TL idari para cezası kesilirken, motosiklet hakkında işlem başlatıldı.

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