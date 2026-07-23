Lastiği patlayan kamyonet, tarlaya uçtu: Sürücü yaralandı! | Video
23 Temmuz 2026 15:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patladığı iddia edilen kamyonet, tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ağaç İşleri Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan Mustafa K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Lastiği patlayan kamyonet, tarlaya uçtu: Sürücü yaralandı! | Video 23.07.2026 | 14:56
01:42
Şırnak’ta yolcu otobüsü alev topuna döndü! | Video 23.07.2026 | 14:48
02:07
05:58
02:01
Nişantaşı'nda 7 katlı binada yangın | Video 23.07.2026 | 13:59
01:01
Tartışan iki kişi, birbirini sokak ortasında bıçakladı: O anlar kamerada 23.07.2026 | 13:46
01:30
00:27
01:08
Bir anda başlayan fırtına, inşaat alanını yerle bir etti! | Video 23.07.2026 | 13:07
06:56
02:21
00:14
Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı | Video 23.07.2026 | 12:26
00:27
06:22
05:33
01:18
03:10
00:08
01:51