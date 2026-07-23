Lastiği patlayan kamyonet, tarlaya uçtu: Sürücü yaralandı! | Video 23 Temmuz 2026 15:00 Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patladığı iddia edilen kamyonet, tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ağaç İşleri Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan Mustafa K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.