Video Yaşam Denizli'de korkunç olay: İnşaattaki cam korkuluk boşluğundan aşağıya düşen çocuk yaralandı | Video
Denizli'de korkunç olay: İnşaattaki cam korkuluk boşluğundan aşağıya düşen çocuk yaralandı | Video

Denizli'de korkunç olay: İnşaattaki cam korkuluk boşluğundan aşağıya düşen çocuk yaralandı | Video

23 Temmuz 2026 16:44

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde babasıyla birlikte kendilerine ait inşaata giden ilkokul öğrencisi, balkon korkuluğunun takılmayan açıklıktan beton zemine düşerek yaralandı. 4 kattan aşağıya düşen çocuğun tedavisi sürüyor.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilkokul öğrencisi Adem Ö., babasıyla birlikte kendilerine ait yapımı devam eden inşaata gitti. İnşaatın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonuna çıkan Adem Ö., balkondaki cam korkuluğun henüz yerine monte edilmeyen açıklığından dengesini kaybederek 4 kat yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü gören baba son anda yakalamak için hamle yapsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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