Video Yaşam Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü
Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü

Devrek'te şarampole uçan araç yandı: 1 ölü

23 Temmuz 2026 23:33

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

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