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Başıboş köpeklerin saldırısından saniyelerle kurtuldu | Video

Başıboş köpeklerin saldırısından saniyelerle kurtuldu | Video

24 Temmuz 2026 14:53

Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar yürekleri ağza getirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, köpeklerin hedefi olan çocuk, babası ve amcasının saniyeler içinde yaptığı müdahaleyle son anda kurtarıldı. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta tek başına yürüyen küçük çocuk, bir anda başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Üzerine doğru koşan köpeklerden kaçmaya çalışan çocuk büyük panik yaşarken, çevrede bulunan babası ve amcası durumu fark ederek hızla çocuğun yardımına koştu. Can havliyle çocuğa ulaşan baba ve amca, saldırgan köpekleri uzaklaştırarak küçük çocuğu güvenli alana aldı. Soğukkanlı ve hızlı müdahale sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Yaşanan dehşet anları, çevrede faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, başıboş köpeklerin küçük çocuğa doğru koştuğu, çocuğun korkuyla kaçmaya çalıştığı, ardından babası ve amcasının koşarak müdahale edip köpekleri uzaklaştırdığı anlar açık şekilde görülüyor.

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