Başıboş köpeklerin saldırısından saniyelerle kurtuldu | Video

24 Temmuz 2026 14:53

Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar yürekleri ağza getirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, köpeklerin hedefi olan çocuk, babası ve amcasının saniyeler içinde yaptığı müdahaleyle son anda kurtarıldı. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.