Video Yaşam Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı | Video
Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı | Video

Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı | Video

24 Temmuz 2026 11:41

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi mevkiinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Gercüş Yolağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılardan 8'i ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine, 3'ü ise Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, güzergahta ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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