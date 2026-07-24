Batman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı | Video
24 Temmuz 2026 11:41
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi mevkiinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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