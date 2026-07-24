Video Yaşam Fatih'te park halindeki otomobili tiner dökerek yaktı! | Video
Fatih'te park halindeki otomobili tiner dökerek yaktı! | Video

Fatih'te park halindeki otomobili tiner dökerek yaktı! | Video

24 Temmuz 2026 15:45

Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, park halindeki otomobilin üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, 42 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Zeyrek Mahallesi Hacı Ömer Paşa Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

42 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TİNER DÖKÜP YAKMIŞ

Yangının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yanan otomobilin T.B.'ye ait olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, otomobilin 42 suç kaydı bulunan Ahmet G. tarafından üzerine tiner dökülerek yakıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin ilk ifadesinde, alkollü olduğu için aracı yaktığını söylediği öğrenildi.

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