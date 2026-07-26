Avcılar’da korkulukları çaldı: Uyuşturucu ile yakalandı | Video 26 Temmuz 2026 08:45 Avcılar’da bir evin bahçesindeki korkulukları yerinden sökerek çalan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonda ‘peçete’ olarak bilinen sentetik uyuşturucu madde ile yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın çevresinde dolaşan iki kişiden biri gözcülük yaparken, diğer şüpheli bahçeyi çevreleyen korkuluk parçasını zorlayarak yerinden çıkardıktan sonra alıp gitti.

Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerin sanal medyada ve ulusal medyada yayınlanması üzerine Avcılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen şüphelilerin Ambarlı Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı ve burada uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptıklarına dair bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden E.A.'nın üzerinde farklı ebatlarda 'peçete' veya 'A4' olarak bilinen, içerisinde sentetik kannabinoid (bonzai ve türevleri) içeren, uyuşturucu olduğunu tespit etti. E.A.'nın yanı sıra bina içerisinde yakalanan T.S.'nin üzerinde de aynı türde uyuşturucu madde bulundu. Binada yapılan aramalarda ise 80X60 santimetre ebatlarında 'peçece' olarak bilinen uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalatında kullanılan, 3 bidon kutusu içerisinde kimyasal sıvı madde ele geçirildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun yanı sıra 'açıktan hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.