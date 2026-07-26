Avcılar'da alkollü iki şahıs ortalığı birbirine kattı: Esnafa saldırdı, polisten kaçtı! O anlar kamerada 26 Temmuz 2026 10:05 Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında çevredeki işletmelerin masa ve sandalyelerini dağıtan şahıslar, kendilerine tepki gösteren esnafa da saldırdı. Polisleri görünce kaçan bir şahısla yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde dün sabah saatlerinde, alkollü olduğu iddia edilen 2 şahıs ortalığı birbirine kattı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden şahıslar, çevredeki işletmelerin masa ve sandalyelerini birbirlerine fırlattı. Kendilerine tepki gösteren esnafa da saldıran şahıslardan biri ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçtı. Polisleri peşine takan şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı. Yaşanan o anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, polis ekiplerinin kaçan şahsı kovaladığı ve gözaltına alındığı anlar yer aldı. Yaşanan olayda kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, gözaltına alındığı sırada çevredeki esnafa tehditler savurdu.