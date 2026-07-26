Video Yaşam Eskişehir'deki dehşet kavganın görüntüleri ortaya çıktı: Kafasına satırla vurmuşlar! | Video
Eskişehir'deki dehşet kavganın görüntüleri ortaya çıktı: Kafasına satırla vurmuşlar! | Video

Eskişehir'deki dehşet kavganın görüntüleri ortaya çıktı: Kafasına satırla vurmuşlar! | Video

26 Temmuz 2026 09:53

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan, 2 polis memurunun ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların birbirlerini darp ettiği, müdahale eden polislerin arada kalarak yaralandığı anlar yer alıyor. Olayda başından yaralanan Orhan Karaca, "25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular" iddiasında bulundu.

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Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak'ta 16 Temmuz akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve kesici aletli kavgaya dönüşen olaya, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
2 polis memuru yaralanmıştı, 5 kişi tutuklanmıştı.

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için müdahalede bulunmuştu. Araya giren polis memurları B.A. ve E.Ö. ile kavgaya karışan taraflardan 7 kişi yaralanmıştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan emniyet güçleri, kavgaya karıştığı belirlenen 18 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mahallede büyük paniğe yol açan kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şahısların birbirlerini taş ve sopalarla darp ettiği, ihbar üzerine adrese gelerek olaya müdahale eden polis ekiplerinin kavganın arasında kaldığı ve 2 polis memurunun yaralandığı anlar yer aldı. Kameralara ayrıca, kavgaya karışan şahısların zaman zaman polis memurlarıyla tartıştıkları anlar da yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"SATIRIN DARBESİYLE BAHÇEYE YIKILDIM"

Olayda yaralanan 34 yaşındaki Orhan Karaca, kavga anını ve olay gününü şu sözlerle anlattı:
"Kardeşim, bu şahısların çocukları daha önce arabamızın camını kırmıştı. Kırdığını biliyorum yani. Yaptırdı kardeşim, bir şey demedi. İlk sefer sadece evin önünden gönderdi, 'çocuklar burada top oynamayın' diye. Sonrasında tekrardan işte göndermiş, 'çocuklar burada top oynamayın, bakın arabanın camını yaptırdım, hani sizden hiçbir şey de talep etmedim, sizin kendi evinizin önünde boşluk var, gidin orada oynayın' demiş. Bunlar ailece işte toplanmışlar, 7-8 kişi gelip kardeşimi evimizin bahçesinde darbetmişler. Olay günü işten geliyordum. İşten geldim, evin önünde bir kalabalık gördüm. Aracımdan indim. Evimin kapısından girer girmez, kafamı arkaya çevirdiğimde üzerime 25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular. Ben satırın darbesiyle evimin bahçesine yıkıldım. Bunun üzerine evimin içindeki kişiler ve karşı taraftan işte bilmediğim, yani tanımadığım o an kişiler evimin içine girerek beni sopa, taş, kesici aletlerle darbetmeye; eşimi, çocuğumun önünde, yani küçücük kız çocuğumun önünde beni bu şekilde darbetmeye başladılar."

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK, KORUMA TALEP EDİYORUZ"

Evi ve ailesiyle birlikte hedef alındığını belirten Karaca, "Yüzümde kalıcı olacak çok büyük bir kesi var şu anda satırdan dolayı, ameliyatlarla düzelecek şekilde. Kolum alçıda. Kolum aynı şekilde, morluklarım var. Sırtımda, her yerimde morluklarım var. Kardeşimin boynunda, kafasında, eşimin, annemin aynı şekilde morluklar var. Merdivenlerimizde hâlâ taşlar, kan izleri var. Yani olay mahallinde hâlâ evimizin içinde toplanmasına rağmen, polislerin delil olarak toplamasına rağmen hâlâ birçok taşlar var evimizde. Dışarıda bir sürü aynı şekilde taşlar var. Polis memurlarımızı da aynı şekilde darbettiler. Bizi bu kadar darbeden şahısların hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşimi içeri aldılar bu durumdan dolayı. Yani 4 kişi tutuklanmış sadece. Yani o 25-30 kişiden 4 kişi. Bunların hepsinin kamera kayıtları da vardır. Bize tehdit ve ölüm sözleri söylemişler. 'Sizleri öldüreceğiz, eşinizi, annenizi kendimize işte alacağız, eş yapacağız' gibisinden bu tarz ithamlarda bulunmuş karşı taraftaki şahıslar. Bizim kesinlikle can güvenliğimiz yoktur. Biz polisimizden özellikle bu sokak için koruma talep ediyoruz. Bize yardımcı olmaya çalışan ve yaralanan polislere de acil şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz emniyet memurlarına. Bize o kadar yardımcı olmaya çalıştılar, kendileri de yaralandılar" dedi.

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