Video Yaşam Maltepe’de alkollü sürücü dükkana daldı | Video
Maltepe’de alkollü sürücü dükkana daldı | Video

Maltepe’de alkollü sürücü dükkana daldı | Video

25 Temmuz 2026 10:44

Maltepe’de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan bir dükkana daldı.

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Olay, saat 05.30 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir sürücü yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki çöp kutusuna çarparak yol üzerinde bulunan bir dükkana daldı, ardından kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarpıp durdu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, dükkanda ağır hasar meydana geldi.

Dükkanda çalışan Ömer Çelik, " Sabah beş sıralarında bir araç, sürücüsü alkollü büyük ihtimalle raporlarda var zaten. Önce çöp kutusuna çarpıyor ardından dükkana dalıp köşeye kadar zarar veriyor. Dükkanın ön çerçevesi komple dağıldı, onu toparlamaya çalışıyoruz." dedi.

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