Maltepe’de alkollü sürücü dükkana daldı | Video
25 Temmuz 2026 10:44
Maltepe’de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan bir dükkana daldı.
Dükkanda çalışan Ömer Çelik, " Sabah beş sıralarında bir araç, sürücüsü alkollü büyük ihtimalle raporlarda var zaten. Önce çöp kutusuna çarpıyor ardından dükkana dalıp köşeye kadar zarar veriyor. Dükkanın ön çerçevesi komple dağıldı, onu toparlamaya çalışıyoruz." dedi.
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