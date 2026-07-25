Video Yaşam Kavun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Kavun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Kavun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

25 Temmuz 2026 10:13

Giresun'un Görele ilçesinde kavun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kamyonette bulunan kavunlar karayoluna savruldu.

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Edinilen bilgilere göre, Giresun-Trabzon karayolunun Görele ilçesi Yeniköy mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle 55 ASE 562 plakalı kavun yüklü kamyonet ile aynı istikamete seyir halinde bulunan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan kavunlar yola saçılırken, kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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