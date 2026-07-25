Video Yaşam Fatih'te çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli kamerada | Video
Fatih'te çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli kamerada | Video

Fatih'te çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli kamerada | Video

25 Temmuz 2026 11:41

FATİH’te çalıştığı kuyumcudan piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 300 tam altın çalan İbrahim K. (29) polis tarafından yakalandı. Çalınan altınların 282 tanesi sahibine teslim edilirken, şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin altınları çaldığı ve başka bir kuyumcuda bir kısmını bozdurduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Fatih'te 22 Temmuz'da bir kuyumcudan 300 tam altın çalındı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini izlediklerinde altınların iş yeri çalışanı tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelinin bölgede yaşanan elektrik kesintisi sırasında iş yerinin tenha olmasını fırsat bilerek 300 tam altını çaldığı belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayın ardından işe gelmeyen şüpheli İbrahim K.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Yaptığı hırsızlığı itiraf eden şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada çalınan tam altınların 282 tanesi ve 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelinin borçları nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, İbrahim K.'nın çaldığı altınların bir kısmını başka bir kuyumcuda bozdurduğu anların görüntüsüne ulaştı.

Şüpheli İbrahim K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, altınlar sahibine teslim edildi.

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