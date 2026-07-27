Video Yaşam Düğün konvoyunda havalı korna çalan 8 kamyon sürücüsüne 168 bin TL ceza! | Video
Düğün konvoyunda havalı korna çalan 8 kamyon sürücüsüne 168 bin TL ceza! | Video

Düğün konvoyunda havalı korna çalan 8 kamyon sürücüsüne 168 bin TL ceza! | Video

27 Temmuz 2026 09:05

Adana'nın Kozan ilçesinde düğün konvoyunda havalı korna çalarak kent merkezinde gürültüye neden olan 8 kamyon sürücüsüne polis ekiplerince toplam 168 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında düğün konvoyuna katılan kamyonların Kozan Çevre Yolu, Andıl Caddesi ve Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde havalı korna çalarak çevreyi rahatsız etmesi üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan denetimlerde düğün konvoyunda yer alan 8 kamyon sürücüsü tespit edildi. Sürücülere kent merkezinde çevreyi rahatsız edecek şekilde havalı korna kullandıkları gerekçesiyle araç başına 21 bin TL olmak üzere toplam 168 bin TL idari para cezası kesildi. Ceza işlemlerin ardından sürücüler, davranışlarından dolayı polis ekiplerinden özür diledi. İşlemleri tamamlanan sürücüler, daha sonra düğüne katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

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