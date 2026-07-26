Düğünde ağzıyla tuttuğu meşale yüzünde patladı! O anlar kamerada
26 Temmuz 2026 17:22
Ankara’da düğünde dans eden genç, ağzıyla tuttuğu meşalenin yüzünde patlaması sonucu yaralandı.
Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında dans eden bir genç elindeki meşaleyi yaktı. Bir süre müzik eşliğinde dansını sürdüren genç, meşaleyi ağzına aldığı sırada meşale aniden patladı. Patlama nedeniyle yüzünden hafif yaralanan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. O anlar ise düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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