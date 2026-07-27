SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 15 i̇lde 18 kamu görevlisi gözaltında! Eski vali ve oğlu yeniden adliyede | Video
27 Temmuz 2026 10:50
Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından delillerin karartıldığı ve adli süreçte usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle dev bir operasyon başlatıldı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda 15 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında emniyet müdürünün de bulunduğu 18 kamu personeli ve emekli polis gözaltına alındı. Öte yandan Eski vali Tuncay Sonel ve oğlu da yeniden adliyeye getirildi.
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