Mardin’de asfalt yüklü tanker alev topuna döndü | Video 27 Temmuz 2026 15:01 Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki asfalt ham maddesi yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen asfalt ham maddesi yüklü tanker, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, tankerde bulunan asfalt ham maddesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tankerin çekici kısmı ile bazı tekerlekleri kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle uluslararası İpekyolu'nun Cizre-Nusaybin istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.