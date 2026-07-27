Eşi boğarak katletmişti! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…| Video

27 Temmuz 2026 12:00

İstanbul Kağıthane'de eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve 4 gündür her yerde kayıp olarak Bedriye Karaçay’ın cesedi ormanlık alanda bulunmuştu. Türkiye’nin gündemine oturan cinayette 3 çocuk annesi kadının eşi Volkan Karaçay gözaltın alındı. Volkan Karaçay emniyetteki ifadesinde cinayeti satır satır itiraf ederken kan donduran iddialarda bulundu. Ormanda talihsiz kadının cesedinin başına gelenler yürek burkarken cesedin taşınma anı kameralara böyle yansıdı. İşte detaylar…