Video Yaşam Şile'de yasağa rağmen denize girip hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Halil'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Şile'de yasağa rağmen denize girip hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Halil'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Şile'de yasağa rağmen denize girip hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Halil'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video

27 Temmuz 2026 16:06

Şile’de ailesiyle pikniğe giden Halil İbrahim Elkovan (14) iddiaya göre denize girmenin yasak olduğu yerde denize girdi. Can kurtaranlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Elkovan, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Elkovan'ın cenazesi 28 Temmuz Salı günü öğle namazının ardından memleketi Sinop’ta toprağa verilecek. Aynı noktada denize giren aynı aileden 3 çocuk ise cankurtaran tarafından kurtarıldı. Diğer yandan Halil İvbrahim Elkovan'ın boğulmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde arkadaşıyla denizde eğlenen Elkovan'ın neşeli anları dikkat çekiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00 sıralarında Şile Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle piknik yapmak için Şile'ye giden Halil İbrahim Elkovan, kimseye haber vermeden denize girmenin yasak olduğu alanda beraberindeki 3 çocukla denize girdi. Denizde birlikte bir süre kulaç atan Elkovan dalgaların arasında gözden kayboldu. Elkovan ve diğer çocukları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine cankurtaran bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Halil İbrahim Elkovan ve arkadaşlarına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

2 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Elkovan, tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti. Elkovan'ın cenazesi Adli Tıo Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bölgede boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Halil İbrahim Elkovan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin yarın memleketi Sinop'ta öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

'DALGA ÇOK OLDUĞU İÇİN MAALESEF GÖZDEN KAÇIRDIK'

Amca Seyhat Elkovan, "Piknik amaçlı gittiğimiz Şile piknik alanında sahile yakın olmasından dolayı çocuklar kendi kontrolümüz altındaydı aslında. Dalga çok olduğu için maalesef gözden kaçırdık. Öncelikle üzgünüz. Bu yaz döneminde deniz sezon açıldığından dolayı herkes gitmek istiyor, çocuklarını serinlendirmek istiyor. Denizlerin girişi yasaktı fakat önlemler çok azdı. Belediye plajı hariç Şile'de açılan kuytu köşede orada gecekondusu var, orayı sahiplenmiş, diğeri gelmiş bir duba koymuş, paralı geçişler, adam başı para almalar, Şile Belediyesi'nin büyük hatası. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kesinlikle karşıyız. Para veriyoruz, verdiğimiz gibi de ip yok, can güvenliği, cankurtaranlar çok az. Belki de kule olsaydı orada belediye plajında olduğu gibi çocukları dürbünle takip edebilirlerdi. Tamam yasak, girmiş olabilir, çocuk, hiçbirimiz engel olamıyoruz ama girdiklerinde kuleden dolayı, dürbünle görebilirlerdi müdahale edilebilirdi. Takdiri ilahi diyoruz" dedi.

'PEŞLERİNE GİDİNCE DENİZ BİRİNİ ALMIŞTI'

Elkovan, "Denize girmek yasaktır diye söylendi ama herhangi bir can güvenliği, ip, şerit, kule yoktu. Girenler de vardı. Bizim çocuklar da heveslendi; ama sürekli ellerinde megafonla uyarı yapılsaydı çocuklarımız inanın ki girmezdi. Çocuklar denize girdiğinde bizden habersiz gittiler. Biz çocukların olmadığını fark edince arkalarından gittiğimizde maalesef deniz birini almıştı. Diğer 3 çocuğu biz kurtardık. Pikniğe ailece gittik. Şu an diğer çocukların durumu iyi, herhangi bir şey yok" diye konuştu.

'DENİZE GİTMEYİ ÇOK İSTİYORDU'

Ailenin akrabası Ferhat Elkovan ise, "Üzüntümüz çok büyük. Çocuğumuzu, evladımızı kaybettik. Ailesiyle mutlu bir şekilde pikniğe gittiler. Orada zalim deniz elimizden aldı. Acımız büyük. Allah ailesine sabır versin, bize sabır versin. Denize gitmeyi çok istiyordu. Allah demek onu bizden daha çok seviyormuş, bizden aldı" ifadelerini kullandı.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ; 'ÇOCUKLAR KEYİFLİ' NOTUYLA PAYLAŞMIŞLAR

Diğer yandan Halil İbrahim Elkovan ile beraberindeki çocuklardan birinin denizdeki görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu görüntüsünde çocukların denizde birbirleriyle şakalaştıkları anlar görülüyor. Sanal medyadaki görüntünün 'Çocuklar keyifli' notuyla paylaşıldığı da dikkat çekiyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şile’de yasağa rağmen denize girip hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Halil’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:50
Şile'de yasağa rağmen denize girip hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Halil'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.07.2026 | 15:59
Aracından inip kamyonet sürücüsüne saldırdı! O anlar kamerada 02:23
Aracından inip kamyonet sürücüsüne saldırdı! O anlar kamerada 27.07.2026 | 15:36
Mardin’de asfalt yüklü tanker alev topuna döndü | Video 00:48
Mardin’de asfalt yüklü tanker alev topuna döndü | Video 27.07.2026 | 14:59
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam perde dükkanına dalınca ortalık karıştı! O anlar kamerada 03:01
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam perde dükkanına dalınca ortalık karıştı! O anlar kamerada 27.07.2026 | 14:26
Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip… | Video 00:12
Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip… | Video 27.07.2026 | 13:52
Otobanda ters yönde ilerledi! Şanlıurfa’da trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne 90 bin lira ceza... | Video 00:16
Otobanda ters yönde ilerledi! Şanlıurfa'da trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne 90 bin lira ceza... | Video 27.07.2026 | 13:13
Eşi boğarak katletmişti! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…| Video 02:40
Eşi boğarak katletmişti! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…| Video 27.07.2026 | 11:57
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 15 i̇lde 18 kamu görevlisi gözaltında! Eski vali ve oğlu yeniden adliyede | Video 04:10
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 15 i̇lde 18 kamu görevlisi gözaltında! Eski vali ve oğlu yeniden adliyede | Video 27.07.2026 | 10:45
Antalya’da tır, ışıkta yavaşlayan otomobile çarpıp altında sürükledi: O anlar kamerada 00:34
Antalya'da tır, ışıkta yavaşlayan otomobile çarpıp altında sürükledi: O anlar kamerada 27.07.2026 | 10:28
Aynı mahallede önce küçük çocuğa şimdi de yaşlı adama saldırdılar! Şırnak’ta başıboş köpek dehşeti kamerada 00:38
Aynı mahallede önce küçük çocuğa şimdi de yaşlı adama saldırdılar! Şırnak'ta başıboş köpek dehşeti kamerada 27.07.2026 | 10:22
Köpeğe Dehşet Kamerada! Yere Vurup Yumrukladı.. Hızını Alamayıp Demir Kapıya Fırlattı | Video 00:56
Köpeğe Dehşet Kamerada! Yere Vurup Yumrukladı.. Hızını Alamayıp Demir Kapıya Fırlattı | Video 27.07.2026 | 10:21
AHBAP soruşturmasında 4. dalga: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 03:26
AHBAP soruşturmasında 4. dalga: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 27.07.2026 | 10:07
Vatandaşlar, boğulan şahsı kurtarmak için seferber oldu: O anlar kamerada 01:02
Vatandaşlar, boğulan şahsı kurtarmak için seferber oldu: O anlar kamerada 27.07.2026 | 09:14
Düğün konvoyunda havalı korna çalan 8 kamyon sürücüsüne 168 bin TL ceza! | Video 02:02
Düğün konvoyunda havalı korna çalan 8 kamyon sürücüsüne 168 bin TL ceza! | Video 27.07.2026 | 09:03
Art arda ateş açtılar! Bursa’nın en işlek sokağında kurşun yağdırdılar | Video 01:12
Art arda ateş açtılar! Bursa’nın en işlek sokağında kurşun yağdırdılar | Video 27.07.2026 | 08:48
Malatya’da lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı 01:00
Malatya'da lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı 26.07.2026 | 23:42
Kim Milyoner Olmak İster’de matematik mezunu yarışmacı matematik sorusunda elendi! İşte o soru! 08:05
Kim Milyoner Olmak İster’de matematik mezunu yarışmacı matematik sorusunda elendi! İşte o soru! 26.07.2026 | 23:03
Karabük’te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı 01:22
Karabük’te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı 26.07.2026 | 22:34
Osmaniye otomobil köprüden kanala düştü: 4 yaralı 00:58
Osmaniye otomobil köprüden kanala düştü: 4 yaralı 26.07.2026 | 22:23
En değerli oyuncu seçilen Melissa Vargas şampiyonluğu böyle kutladı! 00:33
En değerli oyuncu seçilen Melissa Vargas şampiyonluğu böyle kutladı! 26.07.2026 | 19:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA