Afyonkarahisar'da otomobil seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi! | Video 28 Temmuz 2026 09:46 Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde seyir halindeki Belçika plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Otomobil sürücüsü dumanı görünce otomobili durdurup, indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.