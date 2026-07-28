Afyonkarahisar'da otomobil seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi! | Video
28 Temmuz 2026 09:46
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde seyir halindeki Belçika plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Otomobil sürücüsü dumanı görünce otomobili durdurup, indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
01:30
Ağa dolanarak mahsur kalan yılanı itfaiye kurtardı | Video 28.07.2026 | 09:22
01:13
14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu! 382 gözaltı | Video 28.07.2026 | 09:15
00:29
00:59
İstanbul Emniyeti'nden suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı | Video 28.07.2026 | 08:35
00:20
Pursaklar'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı | Video 28.07.2026 | 08:18
01:10
Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı 27.07.2026 | 23:56
00:31
Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü 27.07.2026 | 17:48
00:42
Baraja gömülen otomobil, bağlanan halatla çıkarıldı | Video 27.07.2026 | 17:02
03:50
02:23
Aracından inip kamyonet sürücüsüne saldırdı! O anlar kamerada 27.07.2026 | 15:36
00:48
Mardin’de asfalt yüklü tanker alev topuna döndü | Video 27.07.2026 | 14:59
03:01
00:12
00:16
02:40
04:10
00:34
00:38