Video Yaşam İstanbul'da uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı | Video
İstanbul'da uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı | Video

İstanbul'da uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı | Video

28 Temmuz 2026 10:02

Bakırköy'de bir oto galerinin sahibinden haraç isteyen şüpheliler, istediklerini alamayınca galeriye silahla saldırdı. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları çalıntı otomobilin içinde bir Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca ile 241 mermi ele geçirildi.

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Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan oto galeride 30 Haziran'da, bir otomobille işyeri önüne gelen şüpheliler, otomatik silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırı sonucu kapıda bekleyen otomobillerde hasar oluştu. İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede bir süre önce yurt dışı numaradan aranarak kendilerinden haraç istendiğini söyledi.

SALDIRI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırı anının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Saldırganların iş yeri önünde otomobille durdukları ardından ateş açıp hızla kaçtıkları görüldü. Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak ikiz plaka takılmış çalıntı aracı Esenler'e kadar takip etti. Burada bir ara sokağa çekilen otomobil ele geçirildi. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof otomatik tüfek ile tabanca ve 241 adet mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına aldı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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