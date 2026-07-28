Video Yaşam Hastanede otopark ücretine itiraz etti: Aracını, çıkışına izin vermeyen valenin üzerine sürdü | Video
Hastanede otopark ücretine itiraz etti: Aracını, çıkışına izin vermeyen valenin üzerine sürdü | Video

Hastanede otopark ücretine itiraz etti: Aracını, çıkışına izin vermeyen valenin üzerine sürdü | Video

28 Temmuz 2026 09:50

Kağıthane’de bir özel hastanenin acil servise hasta getirdiğini öne süren sürücüyle vale arasında otopark ücreti nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, sabah saatlerinde otoparka giriş yapan sürücüden yaklaşık 2,5 saat sonra ücret talep edildi. Ücrete itiraz eden sürücünün çıkışı vale tarafından dubayla kapatıldı. Sürücü çıkış yapmak isteyince vale otomobilin önüne geçti; bunun üzerine sürücü aracını valenin üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 10 Temmuz Cuma günü saat 07.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü sabah saat 05.00 sıralarında acil servise hasta getirdi. İddiaya göre, aracını hastanenin otoparkına bırakan sürücü, giriş yaptığı sırada herhangi bir görevli bulunmadığı için otoparka girdi. Yaklaşık 2,5 saat hastanede bekleyen sürücü, otomobiliyle otoparktan çıkmak istedi.

DUBAYLA ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Vale bu sırada iddiaya göre sürücüden otopark ücreti talep etti. Sürücü ise acil servise hasta getirdiğini, otoparka giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını ve sabaha kadar hastanede beklediğini belirterek ücret talebine itiraz etti. Vale tartışmanın ardından otomobilin önüne duba koyarak çıkışı kapattı. Sürücü çıkış yapmak isteyince vale bu kez otomobilin önüne geçti. Sürücü de otomobilini valenin üstüne sürüp olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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