Ayvacık’ta otluk alanda çıkan yangın hızla söndürüldü | Video
28 Temmuz 2026 12:31
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 11.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle otluk ve ağaçlık alandaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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