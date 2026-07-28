Video Yaşam Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı! 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı! 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı! 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

28 Temmuz 2026 13:01

Düzce'de kara yolu üzerinde bulunan yaya geçidinde motosikletler çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde D-655 Düzce-Akçakoca kara yolu Beyciler Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine seyreden Z.A. idaresindeki 34 GTF 379 plakalı motosiklet ile kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan E.E. idaresindeki 81 AEC 276 plakalı motosiklet yaya geçidinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerin sürücüleri Z.A., E.E. ile motosiklette bulunan E.G. yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kameralara yansıyan kazada ışıkta bekleyen Z.A.'nın kullandığı 34 GTF 379 plakalı motosiklet yeşil ışığın yanması ile birlikte Akçakoca istikametine seyrederken kenarında bekleyen E.E. idaresindeki 81 AEC 276 plakalı motosiklet yanan ışığa rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada yaya geçidi üzerinde iki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden birisi yerde kalırken üzerinde yolcu olarak bulunan E.G.'de yere savruldu. Kısa süreli şokun ardından yere savrulan motosiklette bulunanlar hemen yolun kenarına geçerken motosiklette çevredeki vatandaşlar tarafından yolun ortasından kaldırıldı.

Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama | Video 01:19
Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama | Video 28.07.2026 | 13:05
Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı! 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada 01:24
Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı! 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada 28.07.2026 | 12:57
Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu! 115,5 kilo yasaklı madde ele geçirildi | Video 00:44
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu! 115,5 kilo yasaklı madde ele geçirildi | Video 28.07.2026 | 12:32
Ayvacık’ta otluk alanda çıkan yangın hızla söndürüldü | Video 00:58
Ayvacık’ta otluk alanda çıkan yangın hızla söndürüldü | Video 28.07.2026 | 12:28
Peş peşe ateş açtı! Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında... 04:48
Peş peşe ateş açtı! Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında... 28.07.2026 | 12:16
Kontrolsüz şerit değiştirdi! Kazadan son anda dönüldü: O anlar kamerada 01:01
Kontrolsüz şerit değiştirdi! Kazadan son anda dönüldü: O anlar kamerada 28.07.2026 | 12:05
Silivri’de otoyolda otomobili sıkıştırıp önünü kestiler! Saldırı anı kamerada 00:47
Silivri'de otoyolda otomobili sıkıştırıp önünü kestiler! Saldırı anı kamerada 28.07.2026 | 11:48
Aracı dans ederek kullandı! Sorumsuz sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı... | Video 00:35
Aracı dans ederek kullandı! Sorumsuz sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı... | Video 28.07.2026 | 11:40
Kuyumcu, soygun girişiminde öldürülmüş... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:08
Kuyumcu, soygun girişiminde öldürülmüş... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.07.2026 | 11:37
Alkollü stajyer sürücü ortalığı birbirine kattı! Park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 03:10
Alkollü stajyer sürücü ortalığı birbirine kattı! Park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 28.07.2026 | 11:32
Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Ölen kişinin son görüntüleri kamerada | Video 02:12
Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Ölen kişinin son görüntüleri kamerada | Video 28.07.2026 | 10:37
’Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı: Ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı! O anlar kamerada 00:51
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı: Ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı! O anlar kamerada 28.07.2026 | 10:19
Ölen sahibini unutmayan kedi gündem oldu: Mezarından ayrılamıyor | Video 02:49
Ölen sahibini unutmayan kedi gündem oldu: Mezarından ayrılamıyor | Video 28.07.2026 | 10:13
İstanbul’da uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı | Video 01:09
İstanbul'da uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı | Video 28.07.2026 | 09:57
Hastanede otopark ücretine itiraz etti: Aracını, çıkışına izin vermeyen valenin üzerine sürdü | Video 00:59
Hastanede otopark ücretine itiraz etti: Aracını, çıkışına izin vermeyen valenin üzerine sürdü | Video 28.07.2026 | 09:46
Afyonkarahisar’da otomobil seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi! | Video 00:26
Afyonkarahisar'da otomobil seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi! | Video 28.07.2026 | 09:42
Ağa dolanarak mahsur kalan yılanı itfaiye kurtardı | Video 01:30
Ağa dolanarak mahsur kalan yılanı itfaiye kurtardı | Video 28.07.2026 | 09:22
14 ilde ’Narko Kapan’ operasyonu! 382 gözaltı | Video 01:13
14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu! 382 gözaltı | Video 28.07.2026 | 09:15
Antalya’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor | Video 00:29
Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor | Video 28.07.2026 | 08:46
İstanbul Emniyeti’nden suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı | Video 00:59
İstanbul Emniyeti'nden suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı | Video 28.07.2026 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA