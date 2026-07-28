Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı! 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada 28 Temmuz 2026 13:01 Düzce'de kara yolu üzerinde bulunan yaya geçidinde motosikletler çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde D-655 Düzce-Akçakoca kara yolu Beyciler Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine seyreden Z.A. idaresindeki 34 GTF 379 plakalı motosiklet ile kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan E.E. idaresindeki 81 AEC 276 plakalı motosiklet yaya geçidinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerin sürücüleri Z.A., E.E. ile motosiklette bulunan E.G. yaralandı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kameralara yansıyan kazada ışıkta bekleyen Z.A.'nın kullandığı 34 GTF 379 plakalı motosiklet yeşil ışığın yanması ile birlikte Akçakoca istikametine seyrederken kenarında bekleyen E.E. idaresindeki 81 AEC 276 plakalı motosiklet yanan ışığa rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada yaya geçidi üzerinde iki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden birisi yerde kalırken üzerinde yolcu olarak bulunan E.G.'de yere savruldu. Kısa süreli şokun ardından yere savrulan motosiklette bulunanlar hemen yolun kenarına geçerken motosiklette çevredeki vatandaşlar tarafından yolun ortasından kaldırıldı.

Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.