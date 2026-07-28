Video Yaşam Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu! 115,5 kilo yasaklı madde ele geçirildi | Video
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu! 115,5 kilo yasaklı madde ele geçirildi | Video

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu! 115,5 kilo yasaklı madde ele geçirildi | Video

28 Temmuz 2026 12:46

Zeytinburnu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 500 gram AM-2201 hammaddesi ve çok sayıda ekipman ele geçirildi. Bulunan hammaddeyle yaklaşık 11,5 ton sentetik uyuşturucu üretimi yapılabileceği değerlendirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarda 27-28 Temmuz tarihleri arasında Zeytinburnu'nda bir tamirhane ve seyir halindeki bir otomobile operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

115,5 KİLO UYUŞTURUCU HAMMADDDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Oto tamirhanesiyle otomobilde yapılan aramalarda, 52 kilo 100 gram AM-2201, 43 kilo 300 gram sıvı AM-2201, bez üzerinde kalıntı halinde bulunan 20 kilo 100 gram AM-2201, 113 kilo 300 gram katkı maddesi, 1 hassas terazi, 5 karıştırma makinesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 60 parça materyal ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 115,5 kilo AM-2201 hammaddesiyle yaklaşık 11,5 ton sentetik uyuşturucu üretilebileceği değerlendirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

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