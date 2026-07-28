Video Yaşam Silivri'de otoyolda otomobili sıkıştırıp önünü kestiler! Saldırı anı kamerada
Silivri'de otoyolda otomobili sıkıştırıp önünü kestiler! Saldırı anı kamerada

Silivri'de otoyolda otomobili sıkıştırıp önünü kestiler! Saldırı anı kamerada

28 Temmuz 2026 11:52

Silivri'de, otoyol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, sıkıştırdığı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilin önünü kesen şüpheliler, aracı tekmeleyip sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 23.30 sıralarında Avrupa Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, önünde ilerleyen otomobili sıkıştırarak trafikte tehlike saçtı. Otomobil sürücüsünün yol vermesine rağmen tehlikeli manevralarına devam eden hafif ticari araç, bir süre sonra otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden otomobilin bir süre sonra önünü hafif ticari araç kesti. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inip, otomobile yönelerek tekme atıp sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün darbedildiğini belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Silivri’de otoyolda otomobili sıkıştırıp önünü kestiler! Saldırı anı kamerada 00:47
Silivri'de otoyolda otomobili sıkıştırıp önünü kestiler! Saldırı anı kamerada 28.07.2026 | 11:48
Aracı dans ederek kullandı! Sorumsuz sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı... | Video 00:35
Aracı dans ederek kullandı! Sorumsuz sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı... | Video 28.07.2026 | 11:40
Kuyumcu, soygun girişiminde öldürülmüş... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:08
Kuyumcu, soygun girişiminde öldürülmüş... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.07.2026 | 11:37
Alkollü stajyer sürücü ortalığı birbirine kattı! Park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 03:10
Alkollü stajyer sürücü ortalığı birbirine kattı! Park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 28.07.2026 | 11:32
Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Ölen kişinin son görüntüleri kamerada | Video 02:12
Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Ölen kişinin son görüntüleri kamerada | Video 28.07.2026 | 10:37
’Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı: Ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı! O anlar kamerada 00:51
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı: Ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı! O anlar kamerada 28.07.2026 | 10:19
Ölen sahibini unutmayan kedi gündem oldu: Mezarından ayrılamıyor | Video 02:49
Ölen sahibini unutmayan kedi gündem oldu: Mezarından ayrılamıyor | Video 28.07.2026 | 10:13
İstanbul’da uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı | Video 01:09
İstanbul'da uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı | Video 28.07.2026 | 09:57
Hastanede otopark ücretine itiraz etti: Aracını, çıkışına izin vermeyen valenin üzerine sürdü | Video 00:59
Hastanede otopark ücretine itiraz etti: Aracını, çıkışına izin vermeyen valenin üzerine sürdü | Video 28.07.2026 | 09:46
Afyonkarahisar’da otomobil seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi! | Video 00:26
Afyonkarahisar'da otomobil seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi! | Video 28.07.2026 | 09:42
Ağa dolanarak mahsur kalan yılanı itfaiye kurtardı | Video 01:30
Ağa dolanarak mahsur kalan yılanı itfaiye kurtardı | Video 28.07.2026 | 09:22
14 ilde ’Narko Kapan’ operasyonu! 382 gözaltı | Video 01:13
14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu! 382 gözaltı | Video 28.07.2026 | 09:15
Antalya’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor | Video 00:29
Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor | Video 28.07.2026 | 08:46
İstanbul Emniyeti’nden suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı | Video 00:59
İstanbul Emniyeti'nden suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı | Video 28.07.2026 | 08:35
Pursaklar’da seyir halindeki otobüste yangın çıktı | Video 00:20
Pursaklar'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı | Video 28.07.2026 | 08:18
Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı 01:10
Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı 27.07.2026 | 23:56
Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü 00:31
Park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü 27.07.2026 | 17:48
Baraja gömülen otomobil, bağlanan halatla çıkarıldı | Video 00:42
Baraja gömülen otomobil, bağlanan halatla çıkarıldı | Video 27.07.2026 | 17:02
Şile’de yasağa rağmen denize girip hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Halil’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:50
Şile'de yasağa rağmen denize girip hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Halil'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.07.2026 | 15:59
Aracından inip kamyonet sürücüsüne saldırdı! O anlar kamerada 02:23
Aracından inip kamyonet sürücüsüne saldırdı! O anlar kamerada 27.07.2026 | 15:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA