Video Yaşam Avcılar'da 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı | Video
Avcılar'da 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı | Video

Avcılar'da 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı | Video

28 Temmuz 2026 13:56

Avcılar'da tamir için getirilen yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santim yükseklikteki gardırop tipi buzdolabı, kamyonetle gelen dört kadın tarafından bahçe kapısından geçirilerek çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Atacan'a ait ev aletleri tamir atölyesine tamir için getirilen gardırop tipi iki kapılı buzdolabı, iş yerinin önüne bırakılarak demirlere kilitlendi. Dün sabah saat 06.30 sıralarında sokağa bir kamyonet geldi. Kamyonetten inen 4 kadın, piyasa fiyatının yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenilen buzdolabının yanına gitti. Şüphelilerden biri çevrede gözcülük yaparken, diğerleri buzdolabın kapılarını açarak içini ve motorunu kontrol etti. Kadınlardan biri zincire bağlı kilidi çözerken 2 kadın eldiven taktı. Daha sonra kadınlar hep birlikte yaklaşık 100 kilo ağırlığında olan buzdolabını bahçe kapısından çıkardı. Ardından kaldırımdan ve park halindeki araçların arasından geçirerek kamyonete yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

'HAYRETLER İÇİNDE KALDIK'

İş yeri sahibi Deniz Atacan sabah işe geldiğinde buzdolabının yerinde olmadığını gördü. Atacan daha sonra güvenlik kamera görüntülerini izleyince durumu anladı. Deniz Atacan, "Bizim 4 erkeğin getirip buraya bırakamadığı kocaman gardırop gibi dolabı sabaha yakın saat 06.30 sıralarında 4 tane kadın taşıyıp götürüyor. Bir tanesi de kapının önünde gözcü olarak bekliyor. 4 kadın arabaya atıp götürüyorlar. Birkaç gün önce de şu köşedeki yıkılan binadan demir falan çalınmış. Gece gelip dolabı açıp, bakıyorlar daha sonra arka tarafta kilidi kırıp alıp götürüyorlar. Bayağı bir güçlü kuvvetli kadınlar. Bizim 4 erkeğin sırtlayıp götürmediği dolabı 4 kadın götürüyor. Hayretler içinde kaldık. Kapıyla araba arasında çok küçük bir mesafe var onu oradan nasıl çıkardılar, hayret içerisinde izledik. Gerçekten çok profesyonel şekilde götürdüler dolabı. Çizmeden, dolaba zarar vermeden…" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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