Park halindeki motosikleti böyle çaldılar... Hırsızlık anı kamerada 28 Temmuz 2026 14:35 Afyonkarahisar'da park halindeki motosikletin iki genç tarafından çalındığı anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sürücü kursunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki motosikletin yanına gelen 2 genç, kısa süre çevreyi kontrol ettikten sonra motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin motosikleti alarak bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.