Video Yaşam Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! 5 kişi son anda kurtuldu | Video
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! 5 kişi son anda kurtuldu | Video

Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! 5 kişi son anda kurtuldu | Video

28 Temmuz 2026 16:11

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan 5 kişi son anda dışarı çıkarak kurtulurken, yangın nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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Olay, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden Tekirdağ istikametine seyreden, sürücülüğünü E.D.'nin yaptığı 34 DDS 120 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çektikten sonra araçta bulunan 4 kişi ile birlikte otomobilden hızla inerek canlarını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye polis ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen yoğun duman Tekirdağ-İstanbul kara yolunu kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle İstanbul'dan Tekirdağ yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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