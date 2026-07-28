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Sel afetinin yaşandığı Cide'de derenin taştığı anlar kamerada

Sel afetinin yaşandığı Cide'de derenin taştığı anlar kamerada

28 Temmuz 2026 18:17

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde derenin taşma anı vatandaşlarca görüntülendi.

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