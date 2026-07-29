Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video

29 Temmuz 2026 09:06

Iğdır'da yaklaşık 2 bin balyanın bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevlerin yanında bulunan yaklaşık 2 bin balyanın daha bulunduğu alana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.