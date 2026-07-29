Video Yaşam Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video
Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video

Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video

29 Temmuz 2026 09:06

Iğdır'da yaklaşık 2 bin balyanın bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevlerin yanında bulunan yaklaşık 2 bin balyanın daha bulunduğu alana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

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Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde gece saat 23.10 sıralarında yaklaşık 2 bin balyanın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, balya yığınını sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının hemen yanında bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 bin balyanın daha yer aldığı alana alevlerin sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Ekipler, yangını kontrol altına alarak diğer balyaları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yangına müdahale sürerken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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