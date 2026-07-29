Sarıyer TEM'de midibüs devrildi: Yaralılar var! | Video

29 Temmuz 2026 08:36

Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.