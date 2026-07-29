Kayseri'de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kamerada | Video
29 Temmuz 2026 08:38
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarj olduğu sırada alev alan elektrikli SUV tarzı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bomba gibi patladı. Olayda yaralanan olmazken, yangın ekiplerin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürülürken, patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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