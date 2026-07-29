Sultangazi’de feci kaza: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kask kamerasında
29 Temmuz 2026 09:10
Sultangazi’de seyir halindeki motosikletliye, ters yönden gelen başka bir motosiklet çarptı. Kaza, kask kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki motosikletliye, karşıdan ters yönden gelen başka bir motosiklet çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü de yere savruldu. Kaza, kask kamerasına yansıdı.
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