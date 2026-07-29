Bursa'da kuvvetli rüzgar, iş yerinin çatısı uçurdu! | Video
29 Temmuz 2026 09:08
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola ve tramvay hattına savrulurken, olayda yaralanan olmadı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin demir çatısı yerinden söküldü. Çatıdan kopan parçalar yola ve tramvay hattına savrulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çatı parçalarını bulunduğu yerden kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
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