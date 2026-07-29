Bursa’da iki grup sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada
29 Temmuz 2026 09:38
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan arbede çevrede paniğe neden olurken, kavga anları bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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