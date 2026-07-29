Antalya’daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video 29 Temmuz 2026 09:16 Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı orman yangını çıktı. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, çalışmalarını gece de aralıksız sürdürdü. Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale etti.

Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.