Aşırı sıcağın etkisiyle postacı, motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: O anlar kamerada
29 Temmuz 2026 11:08
Antalya'da aşırı sıcağın etkisiyle evrak dağıtımı yaparken motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan postacının yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3040 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meslek Yüksek Okulu yönünde ilerleyen posta görevlisi Muhammet R.A.'nın kullandığı 07 GIS 50 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosikletli 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
02:12
Otomobilin çarptığı bisikletteki anne ve kızı yaralandı! Kaza kamerada 29.07.2026 | 11:00
02:02
Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video 29.07.2026 | 10:23
00:50
00:33
01:54
00:52
Bursa’da iki grup sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada 29.07.2026 | 09:34
00:25
01:07
Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video 29.07.2026 | 09:21
01:29
Seydikemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 29.07.2026 | 09:13
00:50
Antalya’daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video 29.07.2026 | 09:13
00:49
Bursa'da kuvvetli rüzgar, iş yerinin çatısı uçurdu! | Video 29.07.2026 | 09:05
00:21
02:24
Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video 29.07.2026 | 08:39
02:08
02:52
Sarıyer TEM'de midibüs devrildi: Yaralılar var! | Video 29.07.2026 | 08:33
01:30
Otomobille çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4 yaralı 28.07.2026 | 23:49
00:52
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil eve daldı: 5 yaralı 28.07.2026 | 22:32
00:56
Sel afetinin yaşandığı Cide'de derenin taştığı anlar kamerada 28.07.2026 | 18:13