Otomobilin çarptığı bisikletteki anne ve kızı yaralandı! Kaza kamerada 29 Temmuz 2026 11:04 Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı bisikletteki anne ile kızı yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer Bulvarından Side Bulvarı yönüne seyreden Salih B.'nin kullandığı 07 ARA 311 plakalı otomobil kavşakta Kübra Y.B.'nin kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan 8 yaşındaki kızı E.K. yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı anne kız ambulansla hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.