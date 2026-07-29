Video Yaşam Karaman'da köpek dehşeti kamerada: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video
Karaman'da köpek dehşeti kamerada: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video

Karaman'da köpek dehşeti kamerada: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video

29 Temmuz 2026 11:50

)Karaman'da sahibinden kaçtığı iddia edilen Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuğun tedavisi sürerken, gözaltına alınan köpek sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 10.55 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2038. Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Teyzesine misafirliğe geldiği öğrenilen S.E.K. (3), bahçede oyun oynadığı sırada iddiaya göre sahibinden kaçan Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yakınları ve mahalle sakinleri, köpeğe müdahale ederek çocuğu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından iple bağlanan köpek, belediye barınak görevlilerince karantinaya alınarak barınağa götürüldü. Polis ekiplerince kimliği tespit edilerek gözaltına alınan köpeğin sahibi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin sahibinin, 21 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya hesabından "köpeğinin kaybolduğu, görenlerin, bulanların haber vermesi" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan, köpeğin küçük çocuğa saldırdığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocuğa saldırması, çevrede bulunan vatandaşlar ile çocuğun yakınlarının koşarak müdahale etmesi ve çocuğu köpekten kurtarması yer aldı.
Başakşehir Mahallesi Muhtarı Süleyman Karabaş, "Köpek küçük yaşta bir çocuğumuzu ısırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz Konya'ya sevk edildi. Çocuğun omzunda ve kolunda yara var. Isırması sebebiyle kaburgasında kırık var. İç kanama ihtimaline karşı Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi" dedi.

"BAHÇEDEYKEN SESİ DUYDUM, HEMEN GELDİM"
Mahalle sakinlerinden Aydın Atar (53) ise, "Bahçedeyken sesi duydum, hemen geldim. Köpek çocuğu yakalamıştı. Annesi de köpeği bırakması için uğraşıyordu. Elime sopayı alınca köpek çocuğu bıraktı. Daha sonra köpeği iple bağladık. Ambulans çocuğu hastaneye götürdü. Barınak görevlileri gelip köpeği aldı. Polis ekipleri de köpeğin sahibini buldu" diye konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karaman’da köpek dehşeti kamerada: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 04:26
Karaman'da köpek dehşeti kamerada: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 29.07.2026 | 11:46
Voleybol oynarken tanışmışlardı... Genç çift düğünlerinde de voleybol oynadı | Video 00:27
Voleybol oynarken tanışmışlardı... Genç çift düğünlerinde de voleybol oynadı | Video 29.07.2026 | 11:31
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı! Avcılar’da evine giren şüpheliyi yakalayıp çantasını aradı | Video 09:59
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı! Avcılar'da evine giren şüpheliyi yakalayıp çantasını aradı | Video 29.07.2026 | 11:24
Motosikletin üstünde tehlikeli hareketler yaptı: Sonucunda pişman oldu! O anlar kamerada 00:25
Motosikletin üstünde tehlikeli hareketler yaptı: Sonucunda pişman oldu! O anlar kamerada 29.07.2026 | 11:17
Aşırı sıcağın etkisiyle postacı, motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: O anlar kamerada 02:59
Aşırı sıcağın etkisiyle postacı, motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: O anlar kamerada 29.07.2026 | 11:04
Otomobilin çarptığı bisikletteki anne ve kızı yaralandı! Kaza kamerada 02:12
Otomobilin çarptığı bisikletteki anne ve kızı yaralandı! Kaza kamerada 29.07.2026 | 11:00
Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video 02:02
Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video 29.07.2026 | 10:23
Hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koydu! Mide bulandırıcı olay kameraya böyle yansıdı | Video 00:50
Hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koydu! Mide bulandırıcı olay kameraya böyle yansıdı | Video 29.07.2026 | 10:16
Sahte polis oyunu bozuldu: 1,5 milyon liralık vurgun yapan şahıs yakalandı | Video 00:33
Sahte polis oyunu bozuldu: 1,5 milyon liralık vurgun yapan şahıs yakalandı | Video 29.07.2026 | 09:50
Eskişehir’de hayrete düşüren olay: Sokağı aydınlatan ampulü çaldılar! O anlar kamerada 01:54
Eskişehir'de hayrete düşüren olay: Sokağı aydınlatan ampulü çaldılar! O anlar kamerada 29.07.2026 | 09:47
Bursa’da iki grup sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada 00:52
Bursa’da iki grup sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada 29.07.2026 | 09:34
Sola dönüş yapan traktöre çarptı, şarampole yuvarlandı! 4 yaralı... Kaza anı kamerada 00:25
Sola dönüş yapan traktöre çarptı, şarampole yuvarlandı! 4 yaralı... Kaza anı kamerada 29.07.2026 | 09:26
Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video 01:07
Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video 29.07.2026 | 09:21
Seydikemer’de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 01:29
Seydikemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 29.07.2026 | 09:13
Antalya’daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video 00:50
Antalya’daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video 29.07.2026 | 09:13
Bursa’da kuvvetli rüzgar, iş yerinin çatısı uçurdu! | Video 00:49
Bursa'da kuvvetli rüzgar, iş yerinin çatısı uçurdu! | Video 29.07.2026 | 09:05
Sultangazi’de feci kaza: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kask kamerasında 00:21
Sultangazi’de feci kaza: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kask kamerasında 29.07.2026 | 09:06
Iğdır’da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video 02:24
Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video 29.07.2026 | 08:39
Kayseri’de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kamerada | Video 02:08
Kayseri'de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kamerada | Video 29.07.2026 | 08:34
Sarıyer TEM’de midibüs devrildi: Yaralılar var! | Video 02:52
Sarıyer TEM'de midibüs devrildi: Yaralılar var! | Video 29.07.2026 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA