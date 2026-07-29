Karaman'da köpek dehşeti kamerada: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video
29 Temmuz 2026 11:50
)Karaman'da sahibinden kaçtığı iddia edilen Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuğun tedavisi sürerken, gözaltına alınan köpek sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan, köpeğin küçük çocuğa saldırdığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocuğa saldırması, çevrede bulunan vatandaşlar ile çocuğun yakınlarının koşarak müdahale etmesi ve çocuğu köpekten kurtarması yer aldı.
Başakşehir Mahallesi Muhtarı Süleyman Karabaş, "Köpek küçük yaşta bir çocuğumuzu ısırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz Konya'ya sevk edildi. Çocuğun omzunda ve kolunda yara var. Isırması sebebiyle kaburgasında kırık var. İç kanama ihtimaline karşı Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi" dedi.
"BAHÇEDEYKEN SESİ DUYDUM, HEMEN GELDİM"
Mahalle sakinlerinden Aydın Atar (53) ise, "Bahçedeyken sesi duydum, hemen geldim. Köpek çocuğu yakalamıştı. Annesi de köpeği bırakması için uğraşıyordu. Elime sopayı alınca köpek çocuğu bıraktı. Daha sonra köpeği iple bağladık. Ambulans çocuğu hastaneye götürdü. Barınak görevlileri gelip köpeği aldı. Polis ekipleri de köpeğin sahibini buldu" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:26
Karaman'da köpek dehşeti kamerada: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 29.07.2026 | 11:46
00:27
09:59
00:25
02:59
02:12
Otomobilin çarptığı bisikletteki anne ve kızı yaralandı! Kaza kamerada 29.07.2026 | 11:00
02:02
Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video 29.07.2026 | 10:23
00:50
00:33
01:54
00:52
Bursa’da iki grup sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada 29.07.2026 | 09:34
00:25
01:07
Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video 29.07.2026 | 09:21
01:29
Seydikemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 29.07.2026 | 09:13
00:50
Antalya’daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video 29.07.2026 | 09:13
00:49
Bursa'da kuvvetli rüzgar, iş yerinin çatısı uçurdu! | Video 29.07.2026 | 09:05
00:21
02:24
Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video 29.07.2026 | 08:39
02:08
02:52
Sarıyer TEM'de midibüs devrildi: Yaralılar var! | Video 29.07.2026 | 08:33