Motosikletin üstünde tehlikeli hareketler yaptı: Sonucunda pişman oldu! O anlar kamerada 29 Temmuz 2026 11:21 Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil sürücüsünün cep telefonuyla kayda aldığı motosiklet, trafik ışıklarına geldiği sırada devrildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarılar Cumhuriyet Caddesi'nde Çakalderesi istikametinden gelip Sarılar istikametine seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önünde aynı istikamette gitmekte olan ve 2 gencin bulunduğu motosikletin sürücüsünün yolda tehlikeli hareketler yapması üzerine cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Kısa süre sonra beklenen oldu ve Kavaklı Mahallesi'ni Cumhuriyet Caddesi'ne bağlayan kavşaktaki kırmızı ışıklara geldiğinde motosiklet duramayarak devrildi. Şans eseri Kavaklı istikametinden gelin araçların dikkati faciayı önlerken, motosikletle birlikte yere serilen 2 genç, kısa süre sonra kalkıp hızla uzaklaştılar.