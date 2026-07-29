Video Yaşam Diyarbakır'da refüje çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video
Diyarbakır'da refüje çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

Diyarbakır'da refüje çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

29 Temmuz 2026 13:20

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza eski Siverek yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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