Diyarbakır'da refüje çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video
29 Temmuz 2026 13:20
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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