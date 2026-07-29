Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü küle döndü | Video
29 Temmuz 2026 13:44
Antalya Demirkapı Tüneli virajlarında seyir halindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Isparta-Antalya seferini yaptığı ve personelle birlikte 30 yolcunun bulunduğu bildirilen otobüs küle döndü.
Olay yerini yakınında konuşlanan Taşağıl Orman İşletme sine ait arazöz yangına ilk müdahaleyi yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve İbradı birilerine bağlı Ekipler soğutma çalışması yaptı.
Yangında otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alandaki küçük bir bölüm de yangından zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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