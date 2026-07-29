Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü küle döndü | Video

29 Temmuz 2026 13:44

Antalya Demirkapı Tüneli virajlarında seyir halindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Isparta-Antalya seferini yaptığı ve personelle birlikte 30 yolcunun bulunduğu bildirilen otobüs küle döndü.