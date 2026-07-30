Patlayan elektrik hattı paniğe neden oldu | Video
30 Temmuz 2026 08:26
Adıyaman’da, patlayan elektrik hattında çıkan kıvılcımlar gecenin karanlığını aydınlattı.
Patlamanın olduğu elektriği hattında 22 Ağustos 2024 tarihinde de gece saatlerinde patlamalar olmuştu.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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